Полиция использовала трюк из "Симпсонов" во время ареста

Полиция Южного Йоркшира выявила 21 правонарушителя, которые скрывались с помощью фальшивых сертификатов на подарочные рождественские корзины с продуктами. Об этом сообщает The Independent.

Сотрудники полиции разослали по вероятным адресам подозреваемых приглашение получить бесплатные продуктовые наборы, в которые входило шампанское, вино, пудинг, деликатесы.

Из тех, кого заинтересовала предложение, предлагалось согласовать время доставки подарка.

После этого вместо подарочной корзины к ним приезжали сотрудники полиции.

Таким образом, полиция смогла выявить круг подозреваемых в ограблениях, разбое, мошенничестве, нарушении правил вождения, наркоторговли и сексуальных домогательствах.

Многих из них оштрафовали, одного человека задержали.

Издание отмечает, что похожий прием в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

"Непонятно, пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, но если это так,"Симпсоны" заслуживают аплодисментов, - говорится в сообщении.



