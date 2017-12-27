На Донбассе в небе увидели странное явление (фото)

Как стало известно потом, что-то подобное видели жители двух областей России (Воронежской и Ростовской).
По словам доктора физико-математических наук Анатолия Латышева, похожего явления он раньше не видел.
"Высокие облака подсвечиваются восходящим солнцем, которого еще не видно. Так освещаются и вершины гор. При этом свет преломляется в капельках воды или снега в этих облаках, и происходит разложение света на спектр, как в радуге. Различные длины волн по-разному преломляются, поэтому в глаз человека из одной точки попадают красные лучи, а с другой, например, зеленые", – рассказал ученый.