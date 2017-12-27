На Донбассе в небе увидели странное явление (фото)

Утром 26 декабря недалеко от Станицы Луганской можно было увидеть за необычное сияние в небе. Странное явление сняла на фото местная жительница Светлана, которая и опубликовала их на страничке "Регион 13 – Луганск" в Facebook.





"Сегодня утром со стороны Станицы, сначала что-то летело и крутилось, как ракета, потом вот такое облако", – написала взволнованная женщина.





Она утверждает, что на фото изображено второе сияющее облако, поскольку первое она не успела сфотографировать.