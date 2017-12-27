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26 декабря 17, 22:23
На Донбассе в небе увидели странное явление (фото)
над Донецком
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Уникальное явление сняла на фото местная жительница Светлана
Утром 26 декабря недалеко от Станицы Луганской можно было увидеть за необычное сияние в небе. Странное явление сняла на фото местная жительница Светлана, которая и опубликовала их на страничке "Регион 13 – Луганск" в Facebook.

"Сегодня утром со стороны Станицы, сначала что-то летело и крутилось, как ракета, потом вот такое облако", – написала взволнованная женщина.

Она утверждает, что на фото изображено второе сияющее облако, поскольку первое она не успела сфотографировать.

На Донбассе увидели странное сияние в небе. Фото: facebook

Как стало известно потом, что-то подобное видели жители двух областей России (Воронежской и Ростовской).

По словам доктора физико-математических наук Анатолия Латышева, похожего явления он раньше не видел.

"Высокие облака подсвечиваются восходящим солнцем, которого еще не видно. Так освещаются и вершины гор. При этом свет преломляется в капельках воды или снега в этих облаках, и происходит разложение света на спектр, как в радуге. Различные длины волн по-разному преломляются, поэтому в глаз человека из одной точки попадают красные лучи, а с другой, например, зеленые", – рассказал ученый.

Источник: segodnya.ua
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