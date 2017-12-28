Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
33.25
USD
27.96
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
27 декабря 17, 16:46
МИД взял на работу кота (фото)
МИД
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дипломаты заверили, что кот Амбассадор будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене и защищать от "русокрыс"
В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат. 


Фото: twitter.com/Makeiev 

16 декабря в столице Норвегии Осло домашний кот, пробравшийся в стиральную машину, пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Театр абсурда под руководством Путина
Биологи объяснили любовь кошек к коробкам
В Киеве из-за кота столкнулись машины (ФОТО)
Кот сбросил 10 кг благодаря тренировкам и диете
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Донбассе в небе увидели странное явление (фото)
noimageПолиция использовала трюк из "Симпсонов" во время ареста
noimageШкольник-видеоблогер оскорбил наркобарона и получил 18 пуль
noimageВ Швеции приняли закон о получении мужчиной согласия на секс
noimageУкраинские мужчины перед свадьбой должны прийти в военкомат
Лента новостей