МИД взял на работу кота (фото)

В здании министерства иностранных дел Украины будет жить кот Амбассадор. Об этом сообщил в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.





"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - отметил дипломат.









Фото: twitter.com/Makeiev





16 декабря в столице Норвегии Осло домашний кот, пробравшийся в стиральную машину, пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов.



