Американка сдала в секонд-хенд пальто с $17 тысячами в карма

В американском городе Даллас, штат Техас, женщина сдала в еврейский магазин секонд-хенда старое пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали $17 050 наличными. Об этом пишет газета Algemeiner.





Четыре банковских конверта с деньгами обнаружила сотрудница магазина, осматривавшая пальто.





Сопоставив имя, написанное на одном из конвертов, с базой данных дарителей магазина, менеджеры выяснили, что пальто сдала 78-летняя женщина Шери, а одежда принадлежала ее покойному мужу.





Узнав о находке, вдова очень удивилась, так как ничего не знала об этих деньгах, отложенных, вероятно, ее супругом.





Шери также отметила, что после смерти мужа в январе 2017 года она оказалась в тяжелом финансовом положении из-за нехватки денег для оплаты счетов.





Магазин передал вдове всю найденную сумму. Та в свою очередь отблагодарила нашедшую деньги сотрудницу за честность, подарив ей тысячу долларов.





В декабре 2017 года западноафриканское государство Сьерра-Леоне продало на аукционе один из крупнейших в мире необработанных алмазов за $6,5 млн для финансирования проектов по развитию страны.