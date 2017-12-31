Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
30 декабря 17, 18:30
Американка сдала в секонд-хенд пальто с $17 тысячами в карма
доллар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Четыре конверта с наличными в кармане подержанной одежды нашла сотрудница магазина. Выяснилось, что женщина сдала пальто своего покойного мужа
В американском городе Даллас, штат Техас, женщина сдала в еврейский магазин секонд-хенда старое пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали $17 050 наличными. Об этом пишет газета Algemeiner.

Четыре банковских конверта с деньгами обнаружила сотрудница магазина, осматривавшая пальто.

Сопоставив имя, написанное на одном из конвертов, с базой данных дарителей магазина, менеджеры выяснили, что пальто сдала 78-летняя женщина Шери, а одежда принадлежала ее покойному мужу.

Узнав о находке, вдова очень удивилась, так как ничего не знала об этих деньгах, отложенных, вероятно, ее супругом.

Шери также отметила, что после смерти мужа в январе 2017 года она оказалась в тяжелом финансовом положении из-за нехватки денег для оплаты счетов.

Магазин передал вдове всю найденную сумму. Та в свою очередь отблагодарила нашедшую деньги сотрудницу за честность, подарив ей тысячу долларов.

В декабре 2017 года западноафриканское государство Сьерра-Леоне продало на аукционе один из крупнейших в мире необработанных алмазов за $6,5 млн для финансирования проектов по развитию страны.
Ещё по теме:
Американка за один раз родила 8 детей
Американке восстановили зрение с помощью пересадки зуба
Иорданец хотел взорвать небоскреб в Далласе
Жительница США выиграла 50 тысяч долл в огромную "Монополию"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МИД взял на работу кота (фото)
noimageНа Донбассе в небе увидели странное явление (фото)
noimageПолиция использовала трюк из "Симпсонов" во время ареста
noimageШкольник-видеоблогер оскорбил наркобарона и получил 18 пуль
noimageВ Швеции приняли закон о получении мужчиной согласия на секс
Лента новостей