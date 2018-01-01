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31 декабря 17, 22:57
Семья из США наряжает одну и ту же елку 34 года подряд
елка
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В США семья из Калифорнии вот уже 34 года наряжает на рождество одну и ту же елку.

Как пишет издание Daily Mail, еще с 1983 года маленькая сосна была посажена в горшок и с того момента заметно увеличилась в размерах.

Ежегодно его пересаживают по нескольку раз в новые горшки, а чтобы верхушка не упиралась в потолок, ее регулярно подпиливают. Дерево уже весит 130 килограммов, и достигает в длину 60 сантиметров.

Украшение сосны уже стало семейной традицией для ее хозяев - Ирвайны Джины и Джо Мистретты.

Супруги планируют оставить дерево в наследство одному из своих сыновей. Учитывая, что сосны могут жить по 300 лет, дерево может застать не одно поколение.

Как сообщалось, в Запорожье установили новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей.
URA-Inform
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