Семья из США наряжает одну и ту же елку 34 года подряд

Как пишет издание Daily Mail, еще с 1983 года маленькая сосна была посажена в горшок и с того момента заметно увеличилась в размерах.

Ежегодно его пересаживают по нескольку раз в новые горшки, а чтобы верхушка не упиралась в потолок, ее регулярно подпиливают. Дерево уже весит 130 килограммов, и достигает в длину 60 сантиметров.

Украшение сосны уже стало семейной традицией для ее хозяев - Ирвайны Джины и Джо Мистретты.

Супруги планируют оставить дерево в наследство одному из своих сыновей. Учитывая, что сосны могут жить по 300 лет, дерево может застать не одно поколение.

Как сообщалось, в Запорожье установили новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей.