Девушка одним движением нейтрализовала преступника (ВИДЕО)

В британском Хартфорде прохожая помогла поймать преступника, остановив его подножкой, сообщает Daily Mail.

Случай произошел за несколько дней до Рождества. 28-летняя Келли Болл возвращалась домой, когда увидела погоню полицейских за молодым человеком. Недолго думая, она подставила юноше подножку, тот споткнулся и упал, а затем его настигли полицейские.



Оказалось, что удиравшим от полиции парнем был 23-летний Аарон Кадман, который был уличен в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.

Болл призналась, что помощь правоохранителям обошлась ей в сильный ушиб на ноге. Полицейские поблагодарили девушку за оказанное содействие.





Напомним, ювелирку в Лондоне ограбили в стиле голливудских фильмов. По данным полиции, грабители совершили разбой и в течение 60 секунд скрылись на мотоциклах. Вместе с тем копы отказываются называть сумму ущерба, но отмечают, что злоумышленники продумали свой план.





Кроме этого, неудачное ограбление в Великобритании попало на видео. Мужчина хотел совершить вооруженный налет на супермаркет, но потерпел неудачу. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Владельцем магазина оказался каратист, обладатель "черного пояса". Сначала, правда, он растерялся, но потом дал отпор грабителю – обезоружил, повалил на пол и удерживал до прибытия полиции.