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1 января 18, 18:56
Свадебное фото пары - "лучшее за всю историю человечества"
невеста
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Трогательный снимок набирает десятки тысяч "лайков" в сети
В США девушка вышла замуж за своего возлюбленного, а уже через несколько часов она умерла от рака.

Девид Мошер в декабре 2016 года хотел предложить своей девушке Хезер Линдси стать его женой, но у нее диагностировали рак молочной железы. Однако жених не отступил от своих намерений.



Девушка на протяжении года боролась с болезнью, а в конце 2017 года вышла замуж. Но уже спустя 18 часов она скончалась в больнице.

Пользователи сети в комментариях к снимку пишут, что это "лучшее свадебное фото за всю историю человечества". 



Фото: facebook.com/hospitalpeople

Напомним, жених на собственной свадьбе спас тонущего в реке малыша. Свадьба Клейтона и Бриттани Кук из Онтарио точно станет одним из самых ярких моментов в их жизни. Ведь именно в этот день Клейтон спас жизнь маленькому мальчику, который упал в реку рядом с местом проведения свадебной фотосессии. 

Также сообщалось, что жених на свадьбе жестко отомстил невесте за измену. Житель Сингапура уличил свою невесту в измене при помощи нанятого детектива. Отомстил ей он во время свадьбы, поставив ролик с ней и любовником вместо их совместного свадебного видео.

Кроме этого, 28-летний жених на собственной свадьбе похитил сумочку ведущей торжества с гонораром.

Источник: segodnya.ua
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