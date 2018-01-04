Пассажир аварийно вышел из самолета и сел на крыле: видео

Один из пассажиров рейса FR8164 авиакомпании Ryanair, который в новогоднюю ночь следовал из Лондона в Малагу, по прилету в Испанию вышел из салона Airbus A380 через аварийный выход и уселся на крыле у фюзеляжа. Соответствующее видео инцидента снял на мобильный телефон один из пассажиров.





Выяснилось, что 57-летний поляк Виктор испытывал приступы астмы, пока длился перелет, после чего по приземлении в Малаге заявил, что "устал ждать" и что ему нужен свежий воздух. Для этого он открыл люк аварийного выхода и вышел из салона вместе с ручной кладью.



