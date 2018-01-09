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9 января 18, 12:14
Астронавт вырос на девять сантиметров за три недели на МКС
астронавт Норишиге Канаи
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Норишиге Канаи волнуется, поместится ли он в сиденье корабля по дороге домой.

Японский астронавт Норишиге Канаи вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции, сообщает РБК.

По словам японца, такого с ним не было со времен средней школы.

"Меня немного волнует, смогу ли я поместиться в сиденье корабля Союз", – написал Канаи у себя в Twitter.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отмечает, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе, пишет газета Санкэй симбун.

"У нас нет данных о случаях прибавки в росте на 9 см", – сообщил газете представитель JAXA.

Как сообщалось, экипаж 54-й экспедиции на МКС был отправлен на станцию 17 декабря 2017 года. На борту космического корабля Союз МС-07 кроме Канаи находились российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Корабль пристыковался к МКС 19 декабря.
Korrespondent
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