Принцесса Шарлотта – копия прабабушки Елизаветы II (ФОТО)

Фотопортреты маленькой принцессы Шарлотты, которые были сделаны ее мамой Кейт Миддлтон, уже успели обрести популярность в сети.





Юную принцессу сравнивают с ее прабабушкой Елизаветой II.





Королева Великобритании в детстве и малышка Шарлотта и вправду похожи. Предлагаем оценить их сходство, сравнив портреты Елизаветы II в детстве и ее правнучки в первый день в детском саду:













Фото: AFP













Елизавета II. На фото королеве около 2-х лет. Фото: Gettyimages





Принцессе Шарлотте в мае этого года исполнится уже 3 года. На фото дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон позирует в шерстяном красном пальто от Amaia и в туфлях того же цвета от Dona Carmen Bebes. Образ дополнили шарф и рюкзак.





Ранее стало известно, что учеба принцессы Шарлотты в детском саду будет стоить 20 тысяч долларов(500 тысяч гривен) в год.





Кейт Миддлтон в апреле этого года станет мамой в третий раз.







