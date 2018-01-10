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9 января 18, 20:11
Принцесса Шарлотта – копия прабабушки Елизаветы II (ФОТО)
Шарлотта
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Малышка Шарлотта унаследовала черты лица своей прабабушки
Фотопортреты маленькой принцессы Шарлотты, которые были сделаны ее мамой Кейт Миддлтон, уже успели обрести популярность в сети. 

Юную принцессу сравнивают с ее прабабушкой Елизаветой II. 

Королева Великобритании в детстве и малышка Шарлотта и вправду похожи. Предлагаем оценить их сходство, сравнив портреты Елизаветы II в детстве и ее правнучки в первый день в детском саду:



Фото: AFP



Елизавета II. На фото королеве около 2-х лет. Фото: Gettyimages

Принцессе Шарлотте в мае этого года исполнится уже 3 года. На фото дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон позирует в шерстяном красном пальто от Amaia и в туфлях того же цвета от Dona Carmen Bebes. Образ дополнили шарф и рюкзак.

Ранее стало известно, что учеба принцессы Шарлотты в детском саду будет стоить 20 тысяч долларов(500 тысяч гривен) в год.

Кейт Миддлтон в апреле этого года станет мамой в третий раз. 


Источник: segodnya.ua
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