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9 января 18, 22:04
В Украине начнут штрафовать владельцев солнечных панелей
солнечная панель
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Правоохранители отмечают, что оборудование для солнечных панелей ввозилось в Украину нелегально.
 В Чернобыле будут строить солнечную электростанцию Собственников индивидуальных солнечных панелей (мощностью до 30 кВт) планируют наказать за ввоз контрабандных комплектующих, заставив вернуть деньги, полученные по «зеленому» тарифу. 

Об этом сообщается в расследовании «Деньги.ua».

Эксперты на профильном рынке утверждают, что 40% ввезенных в страну комплектующих для СЭС попали в страну с нарушением законодательства. В частности, речь идет дорогостоящие инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный.

Также национальный регулятор планирует проводить отключения от сети владельцев солнечных панелей, которые не возвращают незаконно полученные средства по «зеленому» тарифу.

Напомним, в начале декабря представители ряда профильных компаний встретились в городе Кропивницкий и согласовали постройку в области восьми солнечных электростанций.

Источник: aif.ua
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