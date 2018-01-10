В Украине начнут штрафовать владельцев солнечных панелей

В Чернобыле будут строить солнечную электростанцию Собственников индивидуальных солнечных панелей (мощностью до 30 кВт) планируют наказать за ввоз контрабандных комплектующих, заставив вернуть деньги, полученные по «зеленому» тарифу.





Об этом сообщается в расследовании «Деньги.ua».





Эксперты на профильном рынке утверждают, что 40% ввезенных в страну комплектующих для СЭС попали в страну с нарушением законодательства. В частности, речь идет дорогостоящие инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный.





Также национальный регулятор планирует проводить отключения от сети владельцев солнечных панелей, которые не возвращают незаконно полученные средства по «зеленому» тарифу.





Напомним, в начале декабря представители ряда профильных компаний встретились в городе Кропивницкий и согласовали постройку в области восьми солнечных электростанций.



