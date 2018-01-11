На поле под Москвой нашли надпись, которую видно из космоса

Надпись "Господи, помоги России" обнаружили на поле в Московской области, сообщает Сноб.

Отмечается, что текст надписи хорошо читается на спутниковых картах Google Maps и Яндекс.Картах.





Как сообщается, надпись "Господи, помоги России" сделали авторы рисунка "Путин, помоги Сходне", появившегося в 2016 году недалеко от села Рождествено. Обращение к Путину на поле выкопали активисты, чтобы привлечь внимание к застройке охраняемой природной территории.

На карте объект обозначается как «туристический». Также указывается, что доступ к нему открыт круглосуточно. К геометке также прикреплены фотографии, на которых запечатлена одна из канав, образующих надпись, и вид на Митино.

