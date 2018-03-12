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12 марта 18, 13:24
Вооруженный бизнесмен РФ прервал футбольный матч в Греции
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Владелец греческой футбольной команды Иван Савидис во время матча вместе с охраной выскочил на поле и начал угрожать арбитру, требуя засчитать гол.

Российский бизнесмен Иван Саввидис, которому принадлежит греческая футбольная команда ПАОК, в воскресенье, 11 марта прервал футбольный поединок греческой Суперлиги, выскочив с оружием на поле. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел во время поединка между командами ПАОК и АЕК, состоявшийся в Салониках.

После того, как судья не засчитал мяч его команды из-за офсайда на 90-й минуте матча, Саввидис выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом на поясе у бизнесмена висел пистолет в кобуре.


Футболисты АЕК предпочли покинули поле, заявив, что не собираются продолжать игру в таких условиях, и главный арбитр встречи Гиоргос Коминис завершил матч досрочно. Решение по этому инциденту будет принято позже.

pic.twitter.com/xLDOPy8z2x

— John Barbagiannis (@JBarbagiannis) 12 березня 2018 р.




Ранее сообщалось, что россиянка устроила массовую драку на круизном лайнере в Австралии.
Korrespondent
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