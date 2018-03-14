Порошенко поднял шапку солдата почетного караула (ВИДЕО)

В самый торжественный момент с головы солдата почетного караула упала шапка. Она так и оставалась лежать на земле, пока ее не поднял президент.





В среду, 14 марта курьезная ситуация произошла во время торжественного приветствия федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена возле Администрации президента Украины.





Во время салюта президентам почетного караула на земле оказалась шапка одного из военных.





Соответствующее видео обнародовал в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.





Порошенко вместе с президентом Австрии шел по красной дорожке. Поравнявшись с упавшей шапкой, Порошенко сделал шаг в сторону, поднял ее и одел на голову солдата почетного караула.





"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", –прокомментировал Цеголко.





Напомним, президент Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства.







