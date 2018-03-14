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14 марта 18, 15:22
Порошенко поднял шапку солдата почетного караула (ВИДЕО)
Порошенко
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Порошенко поднял шапку солдата и одел ему на голову
В самый торжественный момент с головы солдата почетного караула упала шапка. Она так и оставалась лежать на земле, пока ее не поднял президент.

В среду, 14 марта курьезная ситуация произошла во время торжественного приветствия федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена возле Администрации президента Украины.

Во время салюта президентам почетного караула на земле оказалась шапка одного из военных.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко вместе с президентом Австрии шел по красной дорожке. Поравнявшись с упавшей шапкой, Порошенко сделал шаг в сторону, поднял ее и одел на голову солдата почетного караула.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", –прокомментировал Цеголко.

Напомним, президент Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства.



Напомним, во время инаугурации Петра Порошенко солдат почетного караула уронил карабин и едва не упал в обморок.

Позже сообщалось, что здоровье солдата, упавшего на инаугурации Порошенко, вне опасности.
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