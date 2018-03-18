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17 марта 18, 23:30
"Террористка Надя". Появились новые фотожабы
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Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Надежду Савченко могут лишить звания "Герой Украины".
Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Надежду Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. 

Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.






























Источник: rian.com.ua
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