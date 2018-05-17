От взрыва электронной сигареты погиб американец

38-летний Житель Флориды Толлмадж Уэйкмен Д’Элиа скончался после взрыва электронной сигареты у него во рту. Мужчина курил вейп у себя дома и в какой-то момент устройство взорвалось. Осколки пробили череп пострадавшего и попали в мозг. Об этом сообщили WFTS-TV.

Сразу же после взрыва на месте происшествия начался пожар. Первой на происходящее отреагировала соседка мужчины. Именно она и вызвала спасателей.

К моменту приезда пожарных тело Толлмаджа обгорело практически наполовину.

Производитель электронных сигарет уже отреагировал на ситуацию. Представитель компании утверждает, что взрыв произошел, вероятнее всего, из-за проблем с ингалятором или батареей, которые изготавливают для них другие компании.