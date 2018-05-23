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23 мая 18, 11:33
Девушка прошла 3 км со сломанным черепом после атаки гризли
Корнак
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Медведь гризли напал на женщину со спины. Однако та сумела отбиться, прошла три километра и села за руль, несмотря на серьезные травмы.

В США женщина по имени Эмбер Корнак прошла три километра за помощью со сломанным черепом после того, как сумела отбиться от медведя гризли. Об этом в среду, 23 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC Fox Montana.

Медведь напал на сотрудницу Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмбер, когда та работала в горах на северо-западе штата Монтана. Хищник подкрался к своей жертве со спины. Корнак отпугнула гризли газовым баллончиком, однако медведь успел нанести ей серьезные травмы.

Несмотря на два перелома костей черепа, серьезные ранения головы, шеи и спины, Эмбер прошла более трех километров, села в рабочий автомобиль и поехала искать помощь. 

После звонка в службу 911 ее на медицинском вертолете доставили в больницу города Калиспелл. Более четырех часов врачи удаляли фрагменты костей черепа, которые попали в мозг женщины, устанавливали на черепную коробку металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга. Тем временем друзья Корнак начали сбор средств на ее лечение на краудфандинговом сайте GoFundMe. За три дня деньги пожертвовали более 300 человек, а собранная сумма превысила 19 тысяч долларов. 
bigmir.net
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