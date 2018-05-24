На улице в Ливане умерла попрошайка-миллионерша

Полиция обнаружила на улице Бейрута тело 52-летней Фатимы Отман, которая скончалась от сердечного приступа. При этом у нее обнаружили сберегательную книжку с 1,7 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов − ред.) на счету, пишет Al Arabia.





Местные СМИ сообщили, что женщина получила ранение в ходе гражданской войны в Ливане и осталась частично парализованной. Она занималась попрошайничеством на протяжении 20 лет, живя в арендованном автомобиле.





Полиция передала тело Отман родственникам, проживающим на севере страны. При этом они остались поражены суммой, которую накопила женщина.









Ранее сообщалось, что нью-йоркский старшеклассник заработал 72 миллиона долларов, дистанционно торгуя на фондовом рынке во время обеденных перерывов.



