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26 мая 18, 11:41
В Третьяковке повредили картину Репина про Ивана Грозного
картина Репина
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Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно

В Третьяковской галерее в Москве мужчина разбил стекло и повредил полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Он задержан полицией. Об этом сообщает Интерфакс.

В музее говорят, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

Российское агентство уточняет, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Каковы были его мотивы, неизвестно.

По информации пресс-службы музея, холст прорван в трех местах в центральной части работы. Однако самое ценное, говорят в музее, а именно изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Вместе с тем, повреждена авторская художественная рама.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".
liga.net
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