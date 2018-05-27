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27 мая 18, 17:59
Киевлянин приютил пьяного в стельку фаната из Норвегии
фаната из Норвегии
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Норвежец просто напился и потерялся. Житель Киева решил забрать иностранца к себе домой, чтобы тот оклемался.

В Киеве пропал болельщик Ливерпуля из Норвегии. Впоследствии стало известно, что парень просто напился, и житель Киева забрал иностранца к себе домой.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, о пропаже человека заявили друзья иностранца. В Печерском управлении зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Патрулям передали ориентировку на розыск.

Как оказалось, ничего страшного не произошло. Норвежца в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружил житель Киева возле метро Кловская. Он забрал иностранца домой, чтобы тот пришел в себя и “чтобы с гостем столицы ничего не случилось“, а потом сообщил об этом правоохранителям.

После звонка киевлянина на улицу Набережно-Корчеватская сразу прибыл наряд патрульных полицейских, которые доставили разыскиваемого гражданина в Печерский управления полиции. Сейчас с парней общаются полицейские.

Ранее в полиции рассказали, что за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в полицию поступило 71 обращения иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления.
bigmir.net
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