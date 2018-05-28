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28 мая 18, 11:16
Задержали мужчину, который "заминировал" церковь. ФОТО
взрывник
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28-летний уроженец Сумской области "заминировал" церковь в Киеве ради развлечения.
После того, как злоумышленник сообщил о заложенной взрывчатке, он наблюдал за работой полиции. Теперь "минеру" грозит до шести лет лишения свободы.

Сообщается, что вчера в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы заминировано помещения церкви. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели. После проверки опасных предметов обнаружено не было.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".

"Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - отметил Кузьмин.


Фото: пресс-служба Нацполиции

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы ", - сообщил Александр Кузьмин.
censor.net.ua
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