Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.17
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
30.39
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
30 мая 18, 19:05
В Турции турист выпал из самолета и умер
самолет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Британца хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета, однако он выпал на взлетно-посадочную полосу.

Гражданин Великобритании во вторник, 29 мая, скончался, выпав на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет. Когда он все-таки попал на борт судна, начал спорить с экипажем. Его хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета. Но тот выпал из дверей самолета.

Пассажира без сознания доставили в больницу, у него обнаружили перелом ребер.

Мужчина так и не пришел в себя и умер.

Ранее в аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолета авиакомпании Emirates и получил серьезные травмы.
bigmir.net
Ещё по теме:
Кто будет смеяться последним на Ближнем Востоке?
За сутки в ООС погиб один военный, ликвидированы 4 боевика
В РФ умерла девушка, которая жаловалась Путину на медицину
Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Третий день рождения. В сети шутят про Аркадия Бабченко
noimageВ Париже иммигрант из Мали героически спас ребенка: видео
noimageЗадержали мужчину, который "заминировал" церковь. ФОТО
noimageКиевлянин приютил пьяного в стельку фаната из Норвегии
noimageВо что превратился Парк Шевченко после фанов Ливерпуля. ФОТО
Лента новостей