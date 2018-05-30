В Турции турист выпал из самолета и умер

Гражданин Великобритании во вторник, 29 мая, скончался, выпав на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет. Когда он все-таки попал на борт судна, начал спорить с экипажем. Его хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета. Но тот выпал из дверей самолета.

Пассажира без сознания доставили в больницу, у него обнаружили перелом ребер.

Мужчина так и не пришел в себя и умер.

Ранее в аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолета авиакомпании Emirates и получил серьезные травмы.