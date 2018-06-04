Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.47
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
4 июня 18, 17:38
Сдал ВНО по украинскому, оставил документы и пропал
Игорь Каминский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Запорожье почти две недели ищут выпускника Игоря Каминского, который не вернулся домой после экзамена.

В Запорожье полиция и родители уже 12 дней ищут 11-классника, который не вернулся домой после сдачи ВНО. Утром в четверг, 24 мая, Игорь Каминский отправился писать тестирование по украинскому языку. Парень написал экзамен и даже позвонил родителям сказать, что все в порядке, он все сдал и направляется домой. Собирался помочь дедушке по хозяйству, но как в воду канул. Документы при парне были, на тестирование нужно брать паспорт и специальное приглашение - без них не пустят. И странность в том, что свои документы, по словам отца, Игорь оставил возле лицея, где сдавал украинский.

- Телефон сына отвечать перестал в тот же день, - рассказал отец пропавшего подростка Станислав Каминский. – Мы предупредили всех родственников, обзвонили всех друзей и знакомых Игоря. Пока никаких результатов. Где он, никто не знает. Может, где-то с кем-то гуляет…

По словам отца, сдавать очередное, второе по счету, ВНО его сын шел с нормальным настроем. Впереди был третий экзамен - по английскому языку, который он теперь уже пропустил, остался еще один – физика.

- Он не всегда предупреждал, что задержится или не придет домой, - признается Станислав. – Такой момент есть. Но уже десять дней прошло…

В день, когда пропал, Игорь был одет в красную футболку и серые джинсы. Парень достаточно рослый, крепкого телосложения, на вид 17-18 лет.

Если у Вас есть какая-то информация о местоположении Игоря, просим звонить по номерам:

066-044-57-06, 097-336-78-84 — Станислав Каминский 099-620-30-73 — Виктория Каминская Читайте также За убийство девочки 14-летнему подростку грозит пожизненное заключение

Последние сутки в небольшом поселке Илларионово на Днепропетровщине все шокированы убийством 13-летней школьницы. Девочка исчезла в субботу вечером, а уже утром следующего дня ее нашли убитой недалеко от местного пруда. Спустя несколько часов задержали и подозреваемого в убийстве – 14-летнего парня.
kp.ua
Ещё по теме:
Татарская культура ощущает давление Путина
Главные новости за 23 апреля 2018 года
Подробности самоубийства начальника полиции на Херсонщине
Судьба девочек которые катались между вагонами метро в Киеве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Таиланде умер черный дельфин: проглотил 80 пакетов
noimageПочти 200 человек в 35 штатах США отравились салатом
noimageВ СБУ вновь опровергли собственное заявление
noimageБабченко - критикам: Киллера вам под дверь, вы не посрамите
noimageТретий день рождения. В сети шутят про Аркадия Бабченко
Лента новостей