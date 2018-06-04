Сдал ВНО по украинскому, оставил документы и пропал

В Запорожье полиция и родители уже 12 дней ищут 11-классника, который не вернулся домой после сдачи ВНО. Утром в четверг, 24 мая, Игорь Каминский отправился писать тестирование по украинскому языку. Парень написал экзамен и даже позвонил родителям сказать, что все в порядке, он все сдал и направляется домой. Собирался помочь дедушке по хозяйству, но как в воду канул. Документы при парне были, на тестирование нужно брать паспорт и специальное приглашение - без них не пустят. И странность в том, что свои документы, по словам отца, Игорь оставил возле лицея, где сдавал украинский.

- Телефон сына отвечать перестал в тот же день, - рассказал отец пропавшего подростка Станислав Каминский. – Мы предупредили всех родственников, обзвонили всех друзей и знакомых Игоря. Пока никаких результатов. Где он, никто не знает. Может, где-то с кем-то гуляет…

По словам отца, сдавать очередное, второе по счету, ВНО его сын шел с нормальным настроем. Впереди был третий экзамен - по английскому языку, который он теперь уже пропустил, остался еще один – физика.

- Он не всегда предупреждал, что задержится или не придет домой, - признается Станислав. – Такой момент есть. Но уже десять дней прошло…

В день, когда пропал, Игорь был одет в красную футболку и серые джинсы. Парень достаточно рослый, крепкого телосложения, на вид 17-18 лет.

Если у Вас есть какая-то информация о местоположении Игоря, просим звонить по номерам:

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