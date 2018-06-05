В Киеве мужчина прыгнул с эстакады и попал под авто. ВИДЕО

В Киеве на Парковой дороге мужчина прыгнул с эстакады, ведущей на вертолетную площадку, и разбился насмерть. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Как сообщается, после приземления мужчину еще и переехал автомобиль Volkswagen.





Медики пытались оказать помощь, но безрезультатно.

На месте работали правоохранители. В результате трагического инцидента, дорога частично перекрыта.

Происшествие случилось примерно в 21:50. Пострадавший спрыгнул с путепровода над Парковой аллеей, который ведет к вертолетной площадке, и упал прямо перед проезжающим Volkswagen Caddy.

Водитель не успел затормозить. Погибшему на вид около 35 лет.

На мосту обнаружили рюкзак погибшего с документами. Вход на путепровод закрыт, полиция выясняет, как он попал на мост, как и причины происшествия