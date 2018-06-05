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5 июня 18, 11:22
Киев заполонили сотни бабочек (ФОТО ВИДЕО)
бабочки
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Из-за резкого потепления Киев заполонили сотни бабочек.

На улицах Киева из-за благоприятной погоды появились сотни бабочек - сонцевиков черно-рыжих. Пользователи соцсетей еще вчера массово начали выкладывать фотографии бабочек.


Глава Департамента Института зоологии Национальной академии наук Украины Валерий Корнеев пояснил, что причина такого явления в резком потеплении.

"Прошлый год был для него (этого вида бабочек - ред.) особенно благоприятный, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленные. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, которые дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, закукловались также почти в одно время. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и как только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - рассказал Корнеев.


Как сообщалось, нынешний май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет.
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telegraf.com.ua
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