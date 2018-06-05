В Киеве подросток выпрыгнул из окна из-за плохой оценки

По словам учителей, мальчик не был отличником, но ответственно относился к учебе. Накануне он получил по математике самую низкую оценку в классе.

В Киеве из окна многоэтажки выбросился 14-летний подросток. Трагедия произошла в ночь на вторник, 5 июня, на проспекте Лобановского, сообщают Факты.





Отмечается, что тело ребенка обнаружили случайные прохожие.





По предварительной версии следствия, 14-летний мальчик, скорее всего, покончил с собой из-за плохой оценки.





"Накануне в школе вывесили результаты экзаменов. И так получилось, что у парня была самая низкая оценка по математике среди одноклассников - пятерка по 12-балльной системе", - говорит начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Киева Оксана Поплавская.





По ее словам, учителя характеризуют этого подростка только положительно. Мальчик не был отличником, но ответственно относился к учебе.





Как рассказал полиции отец подростка, его сын вечером вел себя как обычно. Ничего не предвещало беды.





"В момент самоубийства мама мальчика находилась в другой комнате. Школьник выпрыгнул из окна девятого этажа. О том, что случилась несчастье, женщине сказали соседи, когда прохожие обнаружили под подъездом тело подростка", - сказала Поплавская.





По словам правоохранителей, погибший подросток не был участником так называемых групп смерти.





Ранее под Житомиром школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда. Ребенка нашел работник железной дороги.





Как сообщалось, под Киевом школьник зарезал товарища. Конфликт и драка произошли около полуночи возле кафе, где компания праздновала проводы в армию общего друга.