Мемы на фото Меркель и Трампа на G7

Меркель и Трамп находятся напротив по разные сторон стола, и глава США при этом недовольно сплел руки.
На фотографии также запечатлены советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ангелу Меркель и Дональда Трампа сравнили с героями "Игры престолов", картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", даже тайной вечерей Христа с апостолами.
Не обошлось без шуток на тему пышного застолья, пиратов, захватов мира и даже предложения руки и сердца.
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