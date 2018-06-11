Мемы на фото Меркель и Трампа на G7

Меркель и Трамп находятся напротив по разные сторон стола, и глава США при этом недовольно сплел руки.

На фотографии также запечатлены советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.





Ангелу Меркель и Дональда Трампа сравнили с героями "Игры престолов", картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", даже тайной вечерей Христа с апостолами.





Не обошлось без шуток на тему пышного застолья, пиратов, захватов мира и даже предложения руки и сердца.

Cмотрите фотогалерею: Фото Меркель и Трампа на G7 превратили в мем