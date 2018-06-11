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11 июня 18, 12:15
Мемы на фото Меркель и Трампа на G7
Меркель и Трамп
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Фото президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель со встречи G7 превратили в мем.

Меркель и Трамп находятся напротив по разные сторон стола, и глава США при этом недовольно сплел руки.

На фотографии также запечатлены советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.


Ангелу Меркель и Дональда Трампа сравнили с героями "Игры престолов", картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", даже тайной вечерей Христа с апостолами. 


Не обошлось без шуток на тему пышного застолья, пиратов, захватов мира и даже предложения руки и сердца. 

Cмотрите фотогалерею: Фото Меркель и Трампа на G7 превратили в мем
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bigmir.net
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