"Черти махровые": журналист высмеял жалующегося Добкина

Журналист Сергей Иванов высмеял интервью лидера партии Христианские социалисты и бывшего депутата от Оппоблока Михаила Добкина, который жаловался на представителей нынешней власти и назвал их “чертями махровыми“.
Об этом он написал в своем Facebook.
Журналист обратил внимание на то, что народный избранник, жалуясь на “репрессии“, поедает королевские креветки на фоне роскошного дома и держет при этом сигару в руке.
“Фрагментарно посмотрел интервью Добкина. Заинтересовал только один момент, когда Допа жалуется на чертей махровых, которые попали в Раду в этом созыве, и среди которых его аристократической натуре очень некомфортно. О политических преследованиях, о которых герой рассказывает на фоне роскошного дома с бассейном, блондинок, садоводов и охранников под бокал вина с королевскими креветками, здесь возникает логичный вопрос: если это преследование, то что же для вас нормальная жизнь?”, - написал Иванов.
Напомним, 31 мая Добкин заявил, что украинские спецслужбы “опозорили страну“, устроив инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Ранее он заявил, что признает Крым территорией Украины, однако считает, что его “профукали“.