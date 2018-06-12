"Черти махровые": журналист высмеял жалующегося Добкина

Журналист Сергей Иванов высмеял интервью лидера партии Христианские социалисты и бывшего депутата от Оппоблока Михаила Добкина, который жаловался на представителей нынешней власти и назвал их “чертями махровыми“.

Об этом он написал в своем Facebook.

Журналист обратил внимание на то, что народный избранник, жалуясь на “репрессии“, поедает королевские креветки на фоне роскошного дома и держет при этом сигару в руке.

“Фрагментарно посмотрел интервью Добкина. Заинтересовал только один момент, когда Допа жалуется на чертей махровых, которые попали в Раду в этом созыве, и среди которых его аристократической натуре очень некомфортно. О политических преследованиях, о которых герой рассказывает на фоне роскошного дома с бассейном, блондинок, садоводов и охранников под бокал вина с королевскими креветками, здесь возникает логичный вопрос: если это преследование, то что же для вас нормальная жизнь?”, - написал Иванов.



