В Киеве процветает новый вид "оконного" мошенничества

"Никакой льготной программы по замене окон, балконов, входных дверей нет! От слова совсем! Ни государственной... Ни муниципальной! Есть только кредиты! И частичное возмещение по кредитам, которые Вы берете на эти цели! Все! Других льгот нет", - подчеркнула она.





Чиновница КГГА отметила, что следует "очень хорошо подумать", прежде чем решиться воспользоваться этим предложением. Радченко советует также предупредить соседей об оконной афере.

Источник: liga.net

