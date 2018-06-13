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13 июня 18, 15:02
Семейная пара эксплуатировала свою дочь для создания порно
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Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео. Сегодня, 13 июня, в квартире, которую арендовали злоумышленники в Кривом Роге, полицейские провели санкционированный обыск. Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержаннная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети Интернет. Злоумышленники обычно находили "клиентов" на такие видео в сети Интернет, предлагая пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последняя загрузка файлов этим пользователем была осуществлена несколько суток назад.

В квартире, которую арендовали злоумышленники в Кривом Роге, работники Нацполиции провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 ("ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
censor.net.ua
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