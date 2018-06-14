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14 июня 18, 10:26
Ил-76 промахнулся и сбросил тонны воды на полицейских. ВИДЕО
вода на полицейских
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Авиация МЧС неудачно выполнила демонстрационный полет.

В городе Ногинск Богородского городского округа в Московской области самолет Ил-76 по ошибке сбросил тонны воды на дежуривших на посту сотрудников ДПС.

Видео случившегося опубликовал российский телеканал.


В сюжете говорится, что авиация МЧС выполняла демонстрационный полет. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся, и мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины.
bigmir.net
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