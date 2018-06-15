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14 июня 18, 22:57
В Киеве во время ливня упавшее дерево убило женщину
ливень
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Известно, что погибшей было 34 года. В столице продолжается сильный дождь с порывами ветра уже несколько часов.

В Киеве, по причине сложных погодных условий, упала дерево, которое убило прохожую. Об этом сообщил "Главред" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. 

Дерево или ветка с дерева упала на улице Голосеевской, 14. Женщина, которой было 34 года, погибла. Подробности инцидента устанавливаются. 

Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21:30 и продолжается по состоянию на 22:20 то немного затихая, то усиливаясь. Начало ливня сопровождали шквальные порывы ветра и грозы. 

Улица Голосеевская,14, где произошла трагедия. 

 
kp.ua
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