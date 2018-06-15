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15 июня 18, 10:21
Президент Чехии публично сжег красные трусы (ВИДЕО)
Милош Земан
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Милош Земан заявил, что "время нижнего белья в политике закончилось" и в знак этого перед телекамерами сжег гигантские красные трусы.

Президент Чехии Милош Земан во время брифинга в четверг, 14 июня, сжег красные трусы, которые несколько лет назад известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства вместо президентского штандарта, сообщает Idnes.

При этом Земан заявил, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

Президент отметил, что его администрация приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону.

В Ztohoven ранее заявили, что замена президентского штандарта в Праге на огромные красные трусы была политической акцией и ответом на визит президента в Китай. В арт-группе отметили, что красные трусы является лучшим флагом для "человека, который ничего не стесняется".


Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии намерен судиться со Словакией из-за заявлений о его сотрудничестве с чехословацкой коммунистической спецслужбой.

Напомним, президент Чехии Милош Земан повторно назначил Андрея Бабиша премьер-министром. Ранее он поручил ему сформировать правительство.
Korrespondent
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