Президент Чехии публично сжег красные трусы (ВИДЕО)

Президент Чехии Милош Земан во время брифинга в четверг, 14 июня, сжег красные трусы, которые несколько лет назад известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства вместо президентского штандарта, сообщает Idnes.

При этом Земан заявил, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

Президент отметил, что его администрация приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону.

В Ztohoven ранее заявили, что замена президентского штандарта в Праге на огромные красные трусы была политической акцией и ответом на визит президента в Китай. В арт-группе отметили, что красные трусы является лучшим флагом для "человека, который ничего не стесняется".



