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15 июня 18, 19:06
В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за платья
Амаль Аль-Авади
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Ведущая во время прямого эфира услышала указание от редакторов прекратить трансляцию шоу

В Кувейте уволили 29-летнюю телеведущую развлекательного шоу Амаль Аль-Авади во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной стало платье ведущей, которое один из чиновников счел неуместным для священного у мусульман месяца Рамадан. Его имя не называется.

Ведущая во время шоу услышала указание от редакторов прекратить трансляцию. 



Фото: dailymail.co.uk

Амаль Аль-Авади заявила, что не понимает претензий.

По ее словам, она заботилась о внешнем виде в эфире во время Рамадана.

Священный месяц мусульман Рамадан – время для поста и молитвы, от рассвета до заката взрослые мусульмане воздерживаются от еды и питья.
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