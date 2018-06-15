В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за платья

В Кувейте уволили 29-летнюю телеведущую развлекательного шоу Амаль Аль-Авади во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной стало платье ведущей, которое один из чиновников счел неуместным для священного у мусульман месяца Рамадан. Его имя не называется.

Ведущая во время шоу услышала указание от редакторов прекратить трансляцию.

Фото: dailymail.co.uk

Амаль Аль-Авади заявила, что не понимает претензий.

По ее словам, она заботилась о внешнем виде в эфире во время Рамадана.

Священный месяц мусульман Рамадан – время для поста и молитвы, от рассвета до заката взрослые мусульмане воздерживаются от еды и питья.