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16 июня 18, 09:52
Скандальный концерт группы "Хамерман Знищує Віруси". ФОТО
Хамерман Знищує Віруси
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В полицию поступили жалобы на скандальный концерт группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале Porto Franko, во время которого ее участники были фактически голыми, а в русскоязычных текстах было немало матерных слов.

В связи с этим правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), предусматривающее ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.


По данным издания, директора фестиваля Романа Грыгорива уже вызвали в полицию давать объяснения, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился освятить Дворец Потоцких, где состоялся концерт ХЗВ.
censor.net.ua
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