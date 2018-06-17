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16 июня 18, 19:39
Как подростки прыгают под колеса поезда в метро Киева. Видео
подростки в метро
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Столичные подростки развлекались тем, что прыгали под колеса прибывающего поезда, никто не пострадал, но движение было приостановлено.
Столичные подростки развлекались тем, что прыгали под колеса прибывающего поезда, никто не пострадал, но движение было приостановлено.

В сети опубликовали видео, как подростки прыгают под колеса поезда в киевском метрополитене. 
 
 
"Два дебила" Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких придурков?" - описал происходящее журналист портала ДТП.киев.юа Влад Антонов.
 
Korrespondent
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