Как подростки прыгают под колеса поезда в метро Киева. Видео

В сети опубликовали видео, как подростки прыгают под колеса поезда в киевском метрополитене.

"Два дебила" Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких придурков?" - описал происходящее журналист портала ДТП.киев.юа Влад Антонов.