Видео, как в Днепре крушат авто полиции

В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.
"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле. Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных. Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.