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16 июня 18, 20:14
Видео, как в Днепре крушат авто полиции
авто полиции
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Правоохранители сначала не смогли остановить уличную драку, потом долго не могли задержать людей, которые разбили им окно в машине.

В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.


"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле. Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных. Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз",  - описывает происходящее автор видео.

Ранее сообщалось, что в итоге напавших на правоохранителей таки удалось задержать. Мужчинам объявлено подозрение по статьям о насилии относительно работника правоохранительных органов и сопротивлении работнику правоохранительного органа.
bigmir.net
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