На Буковине насмерть разбился подросток, катаясь на санках

В Черновицкой области в больнице скончался 15-летний мальчик, получивший травму во время катания на санках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, вечером 16 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован житель села Великий Кучуров Сторожинецкого района, 2003 года рождения.

По информации медиков, ребенок катался на санках, ударился в бетонный забор и потерял сознание.

Мальчика доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.