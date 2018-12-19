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18 декабря 18, 23:14
На севере Китая запретили праздновать Рождество
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Муниципалитет хочет победить в конкурсе чистых городов

Власти города Лангфанг, который расположен в северной китайской провинций Хэбэй, запретили рождественские распродажи и ярмарки, а также другие рождественские празднования, надеясь одержать победу в конкурсе чистых городов. Об этом сообщает Newsweek.

Пресс-служба администрации города, в котором проживает более 4 млн человек, опубликовала распоряжение, согласно которому магазинам запрещается продавать рождественские елки, выставлять рождественские украшения и гирлянды, устраивать уличные представления или стимулировать праздничные продажи.

Костюмы Санта-Клауса, традиционные китайские рождественские яблоки и другие тематические продукты также запрещены.

Власти намерены контролировать выполнение запретов с помощью специальных надзирателей, которые с 23 по 25 декабря будут ходить по магазинам с проверками.

В мэрии объяснили, что цель этих шагов не "подавление духа Рождества", а помощь Лангфангу выиграть в ежегодном конкурсе "Национальные цивилизованные города". Победитель конкурса определяется с учетом более чем сотни критериев, один из которых - чистота городских улиц.

В конце ноября сообщалось, что в немецком городе Рот власти отменили давнюю традицию, когда дети вывешивали на рождественскую елку в городе свои письма-пожелания Санта-Клаусу - из-за нового закона о защите персональных данных в ЕС.

liga.net
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