"Фото лгут": Юнкер опять не держался на ногах. ВИДЕО

В Европейской комиссии заявили, что ее президент Жан-Клод Юнкер хорошо себя чувствует. Такой ответ последовал на публикацию в СМИ фотографий, на которых видно, как ему помогают идти во время саммита ЕС-Африка в Вене. Об этом пишет Reuters.





"Фотографии иногда лгут, как в этом случае", - заявила представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего Юнкера.





"Президент вполне здоров и полон сил", - сказала она, отметив, что только что с ним говорила и "с ним все хорошо".





Также она напомнила объяснения Юнкера, что иногда у него возникает боль при ходьбе в результате серьезных травм, полученных в автокатастрофе 30 лет назад.













Ariel Galushca

@ArielGalushca

Jean-Claude Junker, Europe's "Capo dei capi."



