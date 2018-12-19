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18 декабря 18, 23:27
"Фото лгут": Юнкер опять не держался на ногах. ВИДЕО
Юнкер
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер снова отличился странной походкой
В Европейской комиссии заявили, что ее президент Жан-Клод Юнкер хорошо себя чувствует. Такой ответ последовал на публикацию в СМИ фотографий, на которых видно, как ему помогают идти во время саммита ЕС-Африка в Вене. Об этом пишет Reuters.

"Фотографии иногда лгут, как в этом случае", - заявила представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего Юнкера.

"Президент вполне здоров и полон сил", - сказала она, отметив, что только что с ним говорила и "с ним все хорошо".

Также она напомнила объяснения Юнкера, что иногда у него возникает боль при ходьбе в результате серьезных травм, полученных в автокатастрофе 30 лет назад. 



Ariel Galushca
@ArielGalushca
 Jean-Claude Junker, Europe's "Capo dei capi."
liga.net
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