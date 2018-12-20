Вакарчук припарковал Range Rover на пешеходном переходе

В сети появилось фото автомобиля Range Rover Святослава Вакарчука. Певец припарковал его посреди пешеходного перехода. Киевляне заметили нарушение правил парковки фронтменом ОЭ и упрекнули певца в соцсетях.

"Товарищи, если можно, передайте, пожалуйста, одному из потенциальных кандидатов в президенты, с пафосом рассказывающему нам о морали по результатам обучения в заморских вузах, что парковать ренж АА5009ІХ на пешеходном переходе нельзя", — написал очевидец Артем Никифоров на своей странице в социальной сети Facebook.

Как оказалось, авто действительно принадлежит солисту "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

Машина певца была припаркована на Кловском спуске, 7 возле ресторана "Bigoli".

Менеджер "ОЭ" уже отреагировала на замечания киевлян в соцсетях, принесла извинения от имени Святослава и рассказала, что он уже оплатил штраф в размере 255 гривен за нарушение правил парковки.