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20 декабря 18, 14:02
В Одессе с 19 этажа сорвался лифт с человеком внутри
лифт
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Сегодня, 20 декабря, в Одессе на Французском бульваре в доме № 22 в шахту с 19 этажа упал лифт.

Сегодня, 20 декабря, в Одессе на Французском бульваре в доме № 22 в шахту с 19 этажа упал лифт. В момент падения внутри лифта находился человек.

В национальной полиции подтвердили, что такой инцидент имел место быть, на месте ЧП работают спасатели, сообщает «Одесский паблик».

Впрочем, пока подробности инцидента выясняется, как и состояние человека, который находился внутри.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в американском городе Чикаго произошло серьезное ЧП — в стоэтажном здании с высоты 95 этажа сорвался лифт с пассажирами.
Fraza.ua
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