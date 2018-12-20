В Одессе с 19 этажа сорвался лифт с человеком внутри

Сегодня, 20 декабря, в Одессе на Французском бульваре в доме № 22 в шахту с 19 этажа упал лифт. В момент падения внутри лифта находился человек.

В национальной полиции подтвердили, что такой инцидент имел место быть, на месте ЧП работают спасатели, сообщает «Одесский паблик».

Впрочем, пока подробности инцидента выясняется, как и состояние человека, который находился внутри.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в американском городе Чикаго произошло серьезное ЧП — в стоэтажном здании с высоты 95 этажа сорвался лифт с пассажирами.