Поклонская снова рассмешила соцсети.ФОТО, ВИДЕО

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная в народе как прокурор "няша", записала новогоднее видеообращение, сидя на коне в меховой шубе и с бокалом в руках.

Гнедой то и дело ходил взад-вперед, но Поклонская стойко продолжала свою поздравительную речь. "Пусть на коне в Новом году будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро", - сказала депутат Госдумы.

Социальные сети заполонили мемы и шуточки. Поклонскую сравнивают с барыней и шальной императрицей из одноименной песни Ирины Аллегровой. Вот некоторые комментарии:

"Шальная императрица Поклонская на коне изволила-с поздравить россиян".

"Владимиру Путину придется сильно постараться 31 декабря, чтобы переплюнуть это".

"Наташа Поклонская это как Наташа Ростова, только на коне".

"А почему не на свинье? 2019-й ведь год свиньи".

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe





Кроме того, не обошлось и без фотожаб, на которых Поклонская стала героиней нескольких фильмов и мультфильма, а также составила компанию президенту РФ Владимиру Путину и создателю соцсети "ВКонтакте" Павлу Дурову.



































