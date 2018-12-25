Поклонская снова рассмешила соцсети.ФОТО, ВИДЕО

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная в народе как прокурор "няша", записала новогоднее видеообращение, сидя на коне в меховой шубе и с бокалом в руках.
Гнедой то и дело ходил взад-вперед, но Поклонская стойко продолжала свою поздравительную речь. "Пусть на коне в Новом году будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро", - сказала депутат Госдумы.
Социальные сети заполонили мемы и шуточки. Поклонскую сравнивают с барыней и шальной императрицей из одноименной песни Ирины Аллегровой. Вот некоторые комментарии:
"Шальная императрица Поклонская на коне изволила-с поздравить россиян".
"Владимиру Путину придется сильно постараться 31 декабря, чтобы переплюнуть это".
"Наташа Поклонская это как Наташа Ростова, только на коне".
"А почему не на свинье? 2019-й ведь год свиньи".
Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.
Наталья Поклонская с 2002 года работала прокурором ГПУ в Крыму. После аннексии полуострова с марта 2014 года по октябрь 2016-го занимала пост "прокурора Республики Крым". С осени 2016-го является депутатом Государственной Думы России.
Наталья Поклонская с 2014 года находится в розыске в Украине из-за подозрения в свержении конституционного строя или захвата государственной власти. В октябре 2018 года ГПУ подготовила ей новое обвинение - в нарушении законов и обычаев войны.
В мае 2014 года одесский музыкант Слава Благов посвятил Поклонской песню "Ах, какая няша, прокурор Наташа!", с тех пор в народе ее стали называть прокурором "няшей".