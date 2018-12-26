Бесстрашный пес спас тонущего кота: Трогательное видео

Вскоре после этого видео собрало более двух тысяч с половиной просмотров, сообщают Нескучные новости.





На видео можно заметить, как собака бросилась на помощь коту, который едва не утонул после того, как упал в небольшой фонтан.





Отважный кот держится за контейнеры изо всех сил. Тут ему на помощь внезапно приходит собака. Кот от нее сначала отбивается, но пес сажает его на спину и довозит до бортика.





Пользователи по достоинству оценили поступок животного и однозначно осудили человека, который наблюдал за трагедией и снимал ее на свой телефон.





«Нормальный пес, не то что люди… и тот … который снимал﻿», «Людям надо брать пример с животных», «Нет слов, пес красавчик, не то что та вафля что телефон держит﻿», «Это просто чудо, людям надо равняться на животных. А не браться за мобилу сперва снять на сотку когда жизнь идет на секунды, а потом, может, и помогут если не поздно», — пишут они.﻿





Некоторые пользователи были еще более радикальными. «А того кто снимал, надо было утопить…», «Что за дебилы блин? Если кот в опасности, почему этот дебил снимает, а не спасает?» — отмечают такие зрители. «Ну вот, как можно не любить животных?!﻿», — резюмирует ход дискуссии еще один пользователь.







