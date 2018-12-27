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26 декабря 18, 23:20
Певца Салтыкова не пустили в Украину из-за отсутствия денег
Салтыков
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По словам российского певца Виктора Салтыкова, он будет подавать в суд на украинские власти и расскажет во всех СМИ, "какая демократия" в Украине. 20 декабря его не пустили в страну в киевском аэропорту Борисполь.
Российский певец Виктор Салтыков сообщил в своем Instagram, что 20 декабря в Международном аэропорту Борисполь его не пропустили в Украину и ему пришлось 10 часов провести в ожидании ближайшего рейса.

"Вот я приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. В этот раз не пустили. Обосновали это все отсутствием денежных средств. Я не малобюджетный человек, у меня есть средства, и это было сказано. Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Пускай не за свой счет меня отправили, бизнес-самолетом. Но я сюда летел, тратил средства… Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине. Именно в Киеве", – заявил Салтыков на видео, опубликованном в Instagram.


19 декабря советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что с начала введения военного положения в ряде областей Украины в страну не пропустили 1350 россиян. 


Источник: gordonua.com
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