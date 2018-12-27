Певца Салтыкова не пустили в Украину из-за отсутствия денег

"Вот я приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. В этот раз не пустили. Обосновали это все отсутствием денежных средств. Я не малобюджетный человек, у меня есть средства, и это было сказано. Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Пускай не за свой счет меня отправили, бизнес-самолетом. Но я сюда летел, тратил средства… Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине. Именно в Киеве", – заявил Салтыков на видео, опубликованном в Instagram.
19 декабря советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что с начала введения военного положения в ряде областей Украины в страну не пропустили 1350 россиян.