Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.02
USD
27.25
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
27 декабря 18, 09:30
71-летний француз плывет в бочке через Атлантику к Америке
путешественник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На пассивное экстремальное путешествие длинной 4500 км через Атлантику к Карибскому бассейну 71-летний Жан-Жак Сави отводит себе три месяца
Пожилой француз Жан-Жак Сави отдал швартовы на Иерро — самом маленьком и выдающемся в Атлантический океан острове Канарского архипелага, и собирается добраться до Америки в собственноручно собранной "бочке". Об этом путешествии пишет служба Би-би-си.

По его рассчетам, капсулу к американскому берегу должны вынести океанические течения.

Внутри в оранжевой бочке габаритами 3 на 2,1 метра Сави есть спальное место, кухня и кладовка. Всего у него шесть квадратных метров жилплощади. Внизу есть иллюминатор, через который путешественник наблюдает стайки рыбы.

Среди запасов — ящик фуа-гры и бутылка сотерна на Новый год. 14 января 72-й день рождения Сави намерен отметить с бокалом-вторым красного вина.

Сави - бывший парашютист-десантник, ранее работавший рейнджером и пилотом.

Чтобы помочь океанографам JCOMMOPS изучать течения в Атлантике, на пути он будет оставлять буи-маркеры.

Путешественник из Франции завершил кругосветное плавание рекордом
"Погода прекрасная. Иду со скоростью 2-3 км/ч. Пока что капсула ведет себя очень, очень хорошо, и у меня по прогнозу попутные ветры до воскресенья", - рассказал он AFP по телефону.


Видео: канал CGTN
liga.net
Ещё по теме:
ТОП-50 нелепых городских легенд СССР (ФОТО)
В Париже повредили Триумфальную арку
В Париже закрыли Сорбонну из соображений безопасности
Задержано 700 учеников на школьных протестах во Франции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Певца Салтыкова не пустили в Украину из-за отсутствия денег
noimageВ Германии мальчик вызвал полицию: Санта принес не то
noimageБесстрашный пес спас тонущего кота: Трогательное видео
noimageПоклонская снова рассмешила соцсети.ФОТО, ВИДЕО
noimageПорошенко "расплатился" за томос конфетами, - Варфоломей
Лента новостей