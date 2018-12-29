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29 декабря 18, 00:37
На поминках "вора в законе" в Харькове задержали 20 человек
воры
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В полиции считают, что криминальные авторитеты собирались разделить "общак" и спланировать преступную деятельность в области

В полиции Харькова заявили, что помешали собранию криминальных авторитетов. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ Нацполиции области Олег Бех.

Отмечается, что в полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Коржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность в Харьковской области. Оперативники управления стратегических расследований областного главка полиции прибыли на место предполагаемой встречи. 

Бех сообщил о задержании 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Отмечается, что среди задержанных - человек, которого подозревают в том, что он "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон". Полиция проводит проверку на возможную причастность задержанных к совершению преступлений на территории города Харькова и области.

26 декабря сообщалось, что в Кривом Роге неизвестные ограбили отделение банка и ранили его сотрудницу.
liga.net
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