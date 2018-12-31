Пожарные горячим фото поздравили мир с Новым годом. ФОТО

Австралийские красавцы-пожарные опубликовали поздравительную открытку, на которой позируют с обнаженными торсами. Соответствующее фото в понедельник, 31 декабря, появилось на странице австралийского календаря в Facebook.

На фото полуобнаженные красавцы позируют с розочками.

Календарь с мускулистыми спасателями в Австралии выпускают с 1993 года, а полученные от продажи деньги тратят на благотворительность – и всегда отчитываются о расходах.

В этом году австралийские пожарные выпустили сразу пять календарей – в двух из них мужчины позируют самостоятельно, и по одному – с котами, собаками и другими животными. Также можно приобрести набор открыток с рельефными торсами австралийцев.