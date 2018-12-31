Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
31 декабря 18, 10:10
Пожарные горячим фото поздравили мир с Новым годом. ФОТО
пожарные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Австралийские спасатели позируют с обнаженными рельефными торсами и красными розочками.

Австралийские красавцы-пожарные опубликовали поздравительную открытку, на которой позируют с обнаженными торсами. Соответствующее фото в понедельник, 31 декабря, появилось на странице австралийского календаря в Facebook.

На фото полуобнаженные красавцы позируют с розочками.


Календарь с мускулистыми спасателями в Австралии выпускают с 1993 года, а полученные от продажи деньги тратят на благотворительность – и всегда отчитываются о расходах.

В этом году австралийские пожарные выпустили сразу пять календарей – в двух из них мужчины позируют самостоятельно, и по одному – с котами, собаками и другими животными. Также можно приобрести набор открыток с рельефными торсами австралийцев.
bigmir.net
Ещё по теме:
В Черкассах горит зоопарк: животных и птиц спасли. фото
Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы
Новые Правила пересечения границы с Крымом
В Черкасской области горела школа:эвакуировали 400 учеников
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорт Ганновера въехал автомобиль, все рейсы отменили
noimageНа поминках "вора в законе" в Харькове задержали 20 человек
noimageСамые необычные медицинские случаи года
noimage71-летний француз плывет в бочке через Атлантику к Америке
noimageПевца Салтыкова не пустили в Украину из-за отсутствия денег
Лента новостей