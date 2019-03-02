Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Жительница Великобритании, 37-летняя Келли Кинселла, похудела на 108 килограммов после развода с мужем, сообщает The Mirror.





Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.





После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой и набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.





















Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива, и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год, Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.































