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1 марта 19, 16:49
Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото
37-летняя Келли Кинселла
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Теперь британка копит деньги на операцию по удалению обвисшей кожи
Жительница Великобритании, 37-летняя Келли Кинселла, похудела на 108 килограммов после развода с мужем, сообщает The Mirror.

Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.

После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой и набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.





Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива, и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год, Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.
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