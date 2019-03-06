Красные трусы для народа

"Ни одна другая страна мира не имеет такого "старого" населения, как Япония. И сегодня пожилые люди задают здесь тренды", - пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Феликс Лилл.

"Мы уже давно поняли, что пожилые клиенты - это рынок будущего. Стоит только взглянуть на статистику", - говорит Хидеджи Кудо, владелец магазина одежды для пенсионеров в Токио. "63-летний мужчина знает, что хотят старики: aka pantsu, красные трусы. Об этом он узнал, опросив несколько лет назад своих клиентов. Многие японцы верят, что красные ткани согревают и несут положительную энергию. Поэтому Кудо начал производить хлопковое нижнее белье красного цвета. "Люди вырывали у нас его из рук", - говорит он".

Магазин Кудо находится на торговой улице Jizo-Dori, популярной среди пожилых людей. "Здесь старики, многие из которых передвигаются на ходунках, находят то, что ищут: магазин чая с целебными травами и мороженым из зеленого чая, ортопедический магазин и кафе, в котором целый день играют песни Элвиса, - повествует Лилл. - Друг за другом здесь выстроились 200 магазинов. По соседству можно найти союз пенсионеров, дома для престарелых и различные клиники".

"Но не только в столице Токио, по всей стране экономика ориентируется на стариков. Так, стартап Seqsense представит весной робота, который обезопасит квартиры пожилых людей. Молодая компания Z-Works с недавнего времени выпускает приложение, позволяющее родственникам постоянно получать обновленную информацию о состоянии здоровья и движениях нуждающихся в уходе людей. Другой стартап разрабатывает умную обувь, которая должна будет защитить пациентов с болезнью Альцгеймера от травм", - говорится в статье.

Всплеск рождаемости в 1940-е годы был в Японии коротким, указывает автор статьи. Уже несколько десятилетий коэффициент рождаемости составляет здесь 1,4 рождений на женщину.

При этом государство едва поддерживает семьи. В стране наблюдается дефицит мест в детских садах, а на получение родительских пособий могут претендовать только 60% работников.

"Одновременно работодатели оказывают давление на тех, кто мог бы получить родительское пособие. Здесь говорят, что тот, кто сразу после рождения ребенка не возвращается на работу, подводит своих коллег. Когда женщины беременеют, их зачастую заставляют уволиться. Поэтому многие отказываются от создания семьи. В результате в Японии сегодня детей в возрасте до 15 лет меньше, чем домашних животных", - отмечает издание.

При этом Япония отличается высокой продолжительностью жизни: в среднем японцы доживают до 84 лет. "Демографы предполагают, что в 2050 году четверым из десяти жителей будет больше 65 лет. Уже сегодня магазины зарабатывают больше денег на подгузниках для взрослых, чем на подгузниках для детей", - пишет Лилл.

Все больше выручки получает и Хидеджи Кудо. "Каждый год он продает десятки тысяч трусов. Благодаря этому он и его брат, который также управляет магазином, разбогатели. У них работают 40 сотрудников, большинству из которых больше 60 лет - чтобы они могли распознать потребности клиентов. О необычном успехе Кудо регулярно сообщают и СМИ".

"Наши трусы показывают всей стране, что мы, старики, можем вдохновлять на новые идеи. Благодаря нам тоже может появляться нечто новое", - говорит Кудо.

"Японские пенсионеры действительно стали более изобретательными за последние годы, - отмечает журналист. - Так, одна 82-летняя женщина, будучи на пенсии познакомилась с интернетом и разработала приложение, напоминающее игру "Солитер".

"Тем временем, - пишет Лилл в заключение, - aka pantsu уже давно можно найти не только на улице Jizo-Dori, где совершают покупки пожилые люди. Один стартап, основанный двумя молодыми людьми, представил в конце прошлого года свой новый продукт, а именно особенно "горячие" мужские трусы: удобные, теплые, красные".